Игнатьев: «Какие эмоции? Они с матом, не буду говорить» 

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев не смог найти слов, чтобы описать ощущения от победы «железнодорожников» в чемпионате России по итогам сезона-2017/18.
”Какие эмоции? Они с матом, не буду говорить”, — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом Sport24.ru Алиной Матинян.
Другой футболист «красно-зеленых», Дмитрий Тарасов, лишь успел сказать, что «устал» после игры против сине-бело-голубых.
Ранее «Локомотив» одержал победу над ”Зенитом” (1:0). Победный гол на 87-й минуте забил вышедший на замену португалец Эдер.