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Игнатьев: «Какие эмоции? Они с матом, не буду говорить»
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Игнатьев: «Какие эмоции? Они с матом, не буду говорить» 

SPORT24.ru 43 минуты назад
Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев не смог найти слов, чтобы описать ощущения от победы «железнодорожников» в чемпионате России по итогам сезона-2017/18.
”Какие эмоции? Они с матом, не буду говорить”, — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом Sport24.ru Алиной Матинян.
Другой футболист «красно-зеленых», Дмитрий Тарасов, лишь успел сказать, что «устал» после игры против сине-бело-голубых.
Ранее «Локомотив» одержал победу над ”Зенитом” (1:0). Победный гол на 87-й минуте забил вышедший на замену португалец Эдер.
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