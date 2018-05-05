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Гилерме: «Локомотив» долго шёл к чемпионству, поздравляю всех болельщиков
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Гилерме: «Локомотив» долго шёл к чемпионству, поздравляю всех болельщиков 

Чемпионат.com 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме поделился эмоциями от победы в чемпионате России.
«Мы долго к этому шли, теперь мы чемпионы! Я счастлив! Поздравляю всех болельщиков «Локомотива», — сказал Гилерме в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным. «Локомотив» впервые за 14 лет и в третий раз в истории выиграл чемпионат России. К двум предыдущим победам, в 2002 и 2004 годах, команду приводил нынешний главный тренер — Юрий Сёмин. Лидером по числу титулов является «Спартак» — 10 чемпионств. Красно-белые стали чемпионами в прошлом году.
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