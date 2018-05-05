Гилерме: «Локомотив» долго шёл к чемпионству, поздравляю всех болельщиков

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме поделился эмоциями от победы в чемпионате России.

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