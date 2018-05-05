Угуев: сгонял перед ЧЕ 4-5 килограммов, для легковеса это многовато 

Серебряный призёр чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг Заур Угуев прокомментировал поражение в финальной схватке от Георгия Эдишерашвили из Азербайджана со счётом 3:5.
«Очень обидно проиграл, до сих пор не могу прийти в себя. Приём борца из Азербайджана стал для меня полной неожиданностью. Где-то расслабился, потерял концентрацию и улетел на четыре балла на последних секундах… В прошлом году на чемпионате Европы я ему тоже проиграл, но тогда хоть было некоторое объяснение — болел. Сейчас же ничего не беспокоило. Единственная проблема — сгонка веса, по новым правилам приходится держать вес два дня, это для меня непросто. Гонял четыре-пять килограммов, для легковеса это многовато. Будем приспосабливаться, что делать. Другого выхода нет», — цитирует Угуева спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.