Джеррард хочет пригласить в «Рейнджерс» нападающего «Ливерпуля»

Форвард «Ливерпуля» Доминик Соланке может продолжить карьеру в «Глазго Рейнджерс».

Как сообщает The Sun, новый наставник шотландского клуба намерен воспользоваться нестабильным положением талантливого футболиста в «Ливерпуле» и арендовать его на сезон 2018/19. Уточняется, что речь идет лишь об аренде, так как «Рейнджерс» не по карману трансфер 20-летнего англичанина.

Соланке принял участие в 25 матчах «красных», но не сумел ни разу отличиться. Его трансферная стоимость составляет 8 млн евро по версии Transfermarkt.