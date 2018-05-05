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Джеррард хочет пригласить в «Рейнджерс» нападающего «Ливерпуля»
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Джеррард хочет пригласить в «Рейнджерс» нападающего «Ливерпуля» 

Евро-футбол.Ру 30 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Форвард «Ливерпуля» Доминик Соланке может продолжить карьеру в «Глазго Рейнджерс».
Как сообщает The Sun, новый наставник шотландского клуба намерен воспользоваться нестабильным положением талантливого футболиста в «Ливерпуле» и арендовать его на сезон 2018/19. Уточняется, что речь идет лишь об аренде, так как «Рейнджерс» не по карману трансфер 20-летнего англичанина.
Соланке принял участие в 25 матчах «красных», но не сумел ни разу отличиться. Его трансферная стоимость составляет 8 млн евро по версии Transfermarkt.
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