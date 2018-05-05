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Вячеслав Колосков: В «Локомотиве» все совпало — умелый менеджмент и высококвалифицированный тренер
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Вячеслав Колосков: В «Локомотиве» все совпало — умелый менеджмент и высококвалифицированный тренер 

Советский спорт 24 минуты назад
— В «Локомотиве» не всегда все было гладко, но всегда все было честно и с высокими требованиями друг к другу. В «Локомотиве» все совпало — умелый менеджмент и высококвалифицированный тренер. Когда этого нет, есть проблемы. Когда все это есть в гармонии и именно на высоком уровне, тогда складываются нормальные рабочие отношения в клубе и команде. Но во главе угла всегда тренерское мастерство.
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В «Локомотиве» есть выдающийся тренер Юрий Павлович Семин, плюс идеи президента клуба. Все это привело к тому, что команда выиграла золотые медали чемпионата России. Это, конечно, приятно. Поздравляю «Локомотив», — передает слова Колоскова РИА «Новости».
Добавим, что благодаря победе над «Зенитом» в матче 29-го тура РФПЛ команда Юрия Семина стала чемпионом России впервые с 2004 года. За тур до конца чемпионата железнодорожники опережают идущий вторым «Спартак» на семь очков.
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