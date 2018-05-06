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Как «Локомотив» стал чемпионом России-2018
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Как «Локомотив» стал чемпионом России-2018 

Чемпионат.com 37 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Праздновали устало, но довольно жарко.
Вы когда-нибудь видели сотню не очень одетых мужчин в разной физической форме, которых объединяет желание не зарыдать от счастья? Зрелище редкое, как на него реагировать — непонятно. Вчера так выглядели примерно все имеющие отношение к победе на стадионе «Локомотив». Огромная толпа людей, растерянных и безумно счастливых одновременно.
В прошлом сезоне чемпионство «Спартака» было спонтанным и неожиданным. Люди бросились отмечать викторию к полю, потому что больше было некуда. «Локомотив» оформление чемпионства неприлично затянул. Сейчас можно догадываться, что Юрий Сёмин всё спланировал и специально отложил оформление титула на последний домашний матч. Для чего специально выпустил фартового гения концовок Эдера. И майки специально поменял. Но заполненная «РЖД Арена» остаток эмоций выплеснула после отменённого из-за офсайда гола Фарфана. С этого момента трибуны как будто не понимали: то ли копить силы на Тулу, то ли всё-таки отдавать их сейчас в надежде на лучшее.
Когда Эдер забил, это было что-то вроде неожиданного подарка на день рождение. Ты вроде понимаешь, что повод радоваться есть. Но не до конца уверен, что происходящее реально. У победного гола ещё был великий тайминг — как только все пришли в себя, прозвучал финальный свисток. Точнее, за него сначала приняли сигнал о штрафном. И ор «Мы — чемпионы» на трибуне начался на 15 секунд раньше положенного.
Одним из главных героев вечера именно среди болельщиков клуба стал рэпер L’One. «Локомотив» уже несколько туров подряд приглашает известных музыкантов выступать перед играми. Но тут история была уникальная. Впервые разогревал аудиторию исполнитель, который прямо сейчас невероятно популярен и собирает «Олимпийский». Во-вторых, Леван давно болеет за «Локомотив». Многие относились к выступлению русского рэпера скептически, но по факту у сцены собралась плотнейшая толпа. И танцевали все, включая болельщиков «Зенита».
Перед началом матча фанаты «Локо» затеяли самый сложный перформанс из всех, что вообще появлялись в Черкизово. В какой-то момент часть полотна оторвалась от тросов и рисковала улететь далеко в сторону. Первым и единственным, кто подорвался из VIP-ложи спасать перформанс, стал L’One. Он схватил край улетающего полотна и всё время держал его. А сразу после финального свистка улетел обливаться шампанским на пустую парковку.
Без провокаций разной степени не обошлось. Болельщики планировали вылететь на поле, даже несмотря на глубокий ров перед трибунами. Но единственный возможный путь грубо пресекал ОМОН — всех отчаянных тут же заламывали и уносили в неизвестном направлении.
Уже после финального свистка Юг вспомнил о существовании Ольги Смородской и несколько минут заряжал про неё весьма нелицеприятные речёвки. Час спустя Дмитрий Баринов вылетел из микст-зоны к болельщикам, чтобы прокричать «Я никогда не устану повторять» и вновь сбежать в раздевалку.
Баринов и Борис Ротенберг вообще были активнее всех. Когда автобус с игроками выехал на площадь к паровозу, эти двое носились по кругу, отбивая подставленные ладони. Поддерживали все заряды толпы и бесконечно танцевали. Кто-то из игроков к тому моменту, как говорят, уже был не в силах выйти из автобуса. Баринов отпраздновал за всех. Юрий Сёмин, когда выносил кубок из автобуса, случайно сбил с него крышку, но этого почти никто не заметил — люди только окружили автобус плотным кольцом. Самые хитрые наблюдали за происходящим с паровоза. Там же жгли остатки пиротехники и распевали песни. Безумие продолжалось относительно недолго и тщательно контролировалось сотрудниками полиции. Поэтому все с радостью разошлись — отмечать.
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