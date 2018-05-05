Алаев: «Локомотив» стабильно провел сезон и в очной борьбе доказал свое превосходство 

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Московский «Локомотив» показывал стабильную игру в течение всего сезона и в очной борьбе с одним из конкурентов доказал заслуженность чемпионства. Такое мнение ТАСС выразил исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.
В субботу «Локомотив» в матче 29-го тура на своем поле переиграл "Зенит" со счетом 1:0 и досрочно оформил чемпионство. «Локомотив» выиграл титул впервые с 2004 года.
"Если команде вручили кубок, то значит команда заслуженно стала чемпионом. Мне кажется, «Локомотив» очень стабильно провел сезон и в очной борьбе с одним из конкурентов доказал свое превосходство", — подчеркнул Алаев.
"Нужно поздравить все руководство, болельщиков, команду с этим великолепным достижением. Они ждали этого очень долго, поэтому мои поздравления", — добавил он.
"Локомотив" стал чемпионом России в третий раз в своей истории.