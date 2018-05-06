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«Кардифф» вернулся в премьер-лигу, «Халл» не вылетел
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«Кардифф» вернулся в премьер-лигу, «Халл» не вылетел 

Спорт-Экспресс 45 минут назад
Фото: Soccer365.ru
«Кардифф» вернулся в английскую премьер-лигу. В заключительном 46-м туре чемпионшипа валлийский клуб сыграл вничью с «Редингом» (0:0) и остался на втором месте в таблице. Ранее выход в элиту досрочно оформил «Вулверхэмптон». Последний раз «Кардифф» играл в премьер-лиге в сезоне-2013/14.
Третью путевку разыграют команды, занявшие места с третьего по шестое: «Фулхэм», "Астон Вилла", «Мидлсбро», «Дерби Каунти». Игры плей-офф пройдут традиционно на «Уэмбли».
В лигу 1 вылетели «Барнсли», «Бертон Альбион» и «Сандерленд». Отметим, что «Халл Сити», начавший сезон под руководством Леонида Слуцкого, занял 18-е место.
Титул лучшего бомбардира разделили Льюис Грэббан из «Астон Виллы» и Матей Выдра из «Дерби».
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