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Роберто Манчини: «У „Зенита“ не было игроков не только в атаке, но и в обороне»
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Роберто Манчини: «У „Зенита“ не было игроков не только в атаке, но и в обороне» 

Спорт-Экспресс 23 минуты назад
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 29-го тура чемпионата России против «Локомотива» (0:1) отметил, что у команды были проблемы с составом. По его словам, весной из-за травм ему не хватало игроков в обороне.
— Показалось, что атака «Зенита» не играла напористо. Так ли это?
— Да, у нас до сих пор существует проблема в атаке, проблема отсутствия голов, неспособности их забить. Мы пробуем решить эту проблему, но пока безрезультатно.
— Не было ли у вас желания заменить Смольникова гораздо раньше? Первый тайм он просто провалил.
— Вторая часть чемпионата получилась трагичной с точки зрения травм — мы потеряли Кокорина, Мамману, Кузяев выбывал на какое-то время, теперь Иванович. У нас не было футболистов не только в атаке, но и в обороне. Учитывая это, выигрывать все время было бы просто чудом. (Игорь НОВИКОВ)
Трансляция матча «Локомотив» — «Зенит»
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