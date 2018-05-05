Роберто Манчини: «У „Зенита“ не было игроков не только в атаке, но и в обороне»

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 29-го тура чемпионата России против «Локомотива» (0:1) отметил, что у команды были проблемы с составом. По его словам, весной из-за травм ему не хватало игроков в обороне.

— Показалось, что атака «Зенита» не играла напористо. Так ли это?

— Да, у нас до сих пор существует проблема в атаке, проблема отсутствия голов, неспособности их забить. Мы пробуем решить эту проблему, но пока безрезультатно.

— Не было ли у вас желания заменить Смольникова гораздо раньше? Первый тайм он просто провалил.

— Вторая часть чемпионата получилась трагичной с точки зрения травм — мы потеряли Кокорина, Мамману, Кузяев выбывал на какое-то время, теперь Иванович. У нас не было футболистов не только в атаке, но и в обороне. Учитывая это, выигрывать все время было бы просто чудом. ( Игорь НОВИКОВ

Трансляция матча «Локомотив» — «Зенит»