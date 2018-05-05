Антон Заболотный: Чемпионство «Локомотива» лучше, чем «Спартака»? Я смотрю на игру нашей команды

— Чего не хватило команде? — Сложно сейчас сказать. Конечно, мы расстроены результатом, будем анализировать, чего не хватило, уже на следующей неделе.

— В конце матча играли в четыре форварда. Удобно было? — Не знаю, удобно или нет, но мы просто старались забить.