Ещё
Антон Заболотный: Чемпионство «Локомотива» лучше, чем «Спартака»? Я смотрю на игру нашей команды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Антон Заболотный: Чемпионство «Локомотива» лучше, чем «Спартака»? Я смотрю на игру нашей команды 

Советский спорт 1 час назад
— Чего не хватило команде? — Сложно сейчас сказать. Конечно, мы расстроены результатом, будем анализировать, чего не хватило, уже на следующей неделе.
— В конце матча играли в четыре форварда. Удобно было? — Не знаю, удобно или нет, но мы просто старались забить.
— Разделяете ли вы мысли болельщиков и футболистов о том, что чемпионство «Локомотива» лучше, чем «Спартака»? — Да нет, я всегда, прежде всего, смотрю на игру своей команды. Сейчас у нас не лучший период, и мы должны будем его преодолевать, — передает слова Заболотного корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге»
Советский спорт: последние новости
Садулаев и Рашидов вышли в полуфинал чемпионата Европы Илья Геркус: Денисов и Фарфан верили в чемпионство с самого начала. Я не верил Илья Геркус: Это самый лучший день в году!
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Решение Жени нужно уважать»7
Определился чемпион России по футболу23
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Золотой паровоз: как «Локо» стал чемпионом
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания30
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение