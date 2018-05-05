Антон Заболотный: Чемпионство «Локомотива» лучше, чем «Спартака»? Я смотрю на игру нашей команды 

— Чего не хватило команде? — Сложно сейчас сказать. Конечно, мы расстроены результатом, будем анализировать, чего не хватило, уже на следующей неделе.
— В конце матча играли в четыре форварда. Удобно было? — Не знаю, удобно или нет, но мы просто старались забить.
— Разделяете ли вы мысли болельщиков и футболистов о том, что чемпионство «Локомотива» лучше, чем «Спартака»? — Да нет, я всегда, прежде всего, смотрю на игру своей команды. Сейчас у нас не лучший период, и мы должны будем его преодолевать, — передает слова Заболотного корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге»