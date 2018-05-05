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Бекбулатов выиграл серебро чемпионата Европы в весе до 65 кг
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Бекбулатов выиграл серебро чемпионата Европы в весе до 65 кг 

Советский спорт 22 минуты назад
Российский борец Ильяс Бекбулатов в весовой категории до 65 кг в финале чемпионата Европы проиграл азербайджанцу Гаджи Алиеву — 7:8.
Бронзу чемпионата Европы выиграли грузин Владимир Хинчегашвили и турок Селахаттин Килишилаян.
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