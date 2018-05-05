Сергей Гуренко: «Писали, что Семин стар, а он доказал обратное» 

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко отметил, что главный фактор успеха железнодорожников — работа главного тренера Юрия Семина. «Локо» сегодня в третий раз стал чемпионом, обыграв "Зенит" (1:0).
— Юрий Палыч — один из главных факторов успеха «Локо», — приводит пресс-служба УЕФА слова Гуренко. — За время работы Семина в клубе у него не было ни одного провального сезона, он всегда давал результат. Вернувшись в команду два года назад, тренер подобрал хороших помощников — эти ребята сами играли в «Локомотиве», становились в его составе чемпионами. Им небезразличен клуб, они досконально знают российский футбол. Мы видим коллектив единомышленников, где каждый гармонично дополняет друг друга.
В «Локомотив» поначалу никто не верил. Фаворитами были «Зенит», "Спартак", ЦСКА. Даже на «Краснодар» ставили больше. Считалось, по подбору игроков эти команды превосходят «Локо». Попади он в тройку, результат все равно сочли бы замечательным. Вдобавок писали, что Юрий Палыч стар и уже не способен ничего дать команде. Но он доказал обратное. У Семина есть характер, который передается коллективу. Шапкозакидательские настроения там невозможны. Оттого «Локомотиву» и удавались поединки с прямыми конкурентами: ребята максимально настраивались, показывали свою лучшую игру.
Трансляция матча «Локомотив» — «Зенит»