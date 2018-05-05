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Манчини: «Зенит» сохраняет шансы на то, чтобы прийти к финишу вторым
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Манчини: «Зенит» сохраняет шансы на то, чтобы прийти к финишу вторым 

Чемпионат.com 3 часа назад
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча 29-го тура с московским «Локомотивом». Встреча пройдёт сегодня, 5 мая, на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнётся в 16:30 по московскому времени.
«Для меня эта игра, несомненно, будет отличаться от всех остальных. Во-первых, «Локомотив» борется за чемпионство. А у нас все надежды и шансы на то, чтобы прийти к финишу вторыми.
Результат того матча в Петербурге, который закончился со счётом 0:3, не отражает происходившего. Я таких матчей видел немного в своей карьере. Мы держали инициативу и заслуживали победы, но «Локомотив» — команда, которая очень хороша в контратаках и имеет очень быстрых футболистов в атакующей линии. Поэтому три атаки, три момента, три гола», — сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».
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