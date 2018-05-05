Семин на один год превзошел Хайнкеса и стал рекордсменом Европы!

Напомним, это третье чемпионство «Локомотива» — и все три были добыты с Семиным. В России чаще этого тренера золото брали только Олег Романцев (8 — со "Спартаком" ) и Валерий Газзаев (4 — с ЦСКА). Но, разумеется, никому не удавалось побеждать после такого длительного перерыва: предыдущий триумф «Локо» Семина случился 14 лет назад, в 2004-м.

Таким образом, Юрий Павлович стал рекордсменом Европы! Он побил достижение нынешнего главного тренера «Баварии» Юппа Хайнкеса, который приводил мюнхенцев к чемпионству в бундеслиге с паузой в 13 лет — в 1990 и 2013 годах.

Кстати, в сезоне-2017/18, Семин и Хайнкес — два самых возрастных тренера-чемпиона в европейских лигах. Но если немецкий специалист по окончании сезона покинет «Баварию», то с Семиным уже подписан новый контракт по схеме «1+1». Хайнкесу 9 мая исполнится 73, Семину 11 мая — 71…

В РФПЛ таких возрастных тренеров-чемпионов еще не было. Предыдущим рекордом владел Дик Адвокат, приводивший "Зенит" к золоту в 60 лет.

Всего при Семине «Локомотив» выиграл 11 титулов: три чемпионата, 6 Кубков России и 2 Суперкубка страны. На всех остальных тренеров команды в российской истории приходится единственный трофей — Кубок России-2014/15 (обязанности главного вместо уволенного Миодрага Божовича тогда исполнял Игорь Черевченко ).

Семин сравнялся по внутрироссийским титулам с Романцевым (8 чемпионств, 3 Кубка) и обошел Газзаева (10 — четыре чемпионства, четыре Кубка, два Суперкубка).