«Шанхай Шанган» проиграл «Бэйцзину», Халк отдал голевой пас

«Шанхай Шанган» уступил «Бэйцзин Гоань» в матче 9-го тура чемпионата Китая. Экс-форвард "Зенита" Халк стал автором голевой передачи в составе шанхайцев. За хозяев 90 минут отыграл бывший хавбек «Краснодара» Одил Ахмедов

В другой игре «Тяньцзинь Цюаньцзянь» победил «Чунцин Лифан» благодаря голу Пату. Экс-хавбек «Зенита» Аксель Витсель, выступающий за «Тяньцзинь», не смог принять участия в игре.

Еще в одной встрече «Далянь Ифан» разгромил действующего чемпиона «Гуанчжоу Эвергранд». «Хэбэй Илиньшаньчжуан», в составе которого вышли аргентинцы Эсекиэль Лавесси и Хавьер Маскерано , уступил «Хэнань Цзянье».

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9-й тур "Далянь Ифан" — «Гуанчжоу Эвергранд» — 3:0 (2:0)

Голы: Мушекви, 24 (1:0). Карраско, 43 — с пенальти (2:0). Ван Цзиньсянь, 87 (3:0).

"Гуанчжоу Фули" — «Шанхай Шэньхуа» — 4:2 (3:0)

Голы: Ма Цзинь, 2 (1:0). Зехави, 20 (2:0). Ренатинью, 37 (3:0). Гао Ди , 60 (3:1). Ли Пэн, 67 (3:2). Чан Фэйя, 90+2 (4:2).

Удаление: Ли Сяомин (Ш), 21.

"Хэбэй Илиньшаньчжуан" — «Хэнань Цзянье» — 0:1 (0:1)

Гол: Бассогог, 9.

Удаление: Чжао Минцзянь (Хэб), 21.

"Чунцин Лифан" — «Тяньцзинь Цюаньцзянь» — 0:1 (0:0)

Гол: Пату, 81.

"Шанхай Шанган" — «Бэйцзин Гоань» — 1:2 (1:0)

Голы: Элкесон, 28 (1:0). Пяо Чен, 46 (1:1). Бакамбу, 52 (1:2).