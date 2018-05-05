«Сток Сити» вылетел в Чемпионшип после десяти лет пребывания в английской Премьер-лиге

Проиграв «Кристал Пэлас» в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу со счётом 1:2, «Сток Сити» утратил даже теоретические шансы на сохранение прописки в элите.

В английскую Премьер-лигу «гончары» вышли по итогам сезона-2007/08 и провели в ней десять лет. Лучшим результатом команды стало девятое место, которое «Сток Сити» занимал трижды кряду — в 2014, 2015 и 2016 годах.

Следующий сезон команда начнёт в Чемпионшипе — втором по значимости дивизионе чемпионата Англии по футболу.

Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» досрочно одержал победу в Чемпионшипе и завоевал путёвку в английскую Премьер-лигу на следующий сезон.