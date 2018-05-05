Ольга Смородская: «Звонить Семину не буду, поздравляю его через „Спорт-Экспресс“

— Юрий Семин почти в 71 год стал чемпионом России. Великий тренер для нашей страны?

— Стать чемпионом России — большое достижение. И в таком возрасте в том числе. Без сомнения.

— Поздравите его с чемпионством?

— А я его через вашу газету, через «Спорт-Экспресс» поздравляю. А что я сейчас делаю? Я поздравляю.

— Имел в виду, лично его поздравите?

— Нет. Я звонить не буду ему. У нас не те отношения, чтобы я делала личный звонок. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

Трансляция матча «Локомотив» — «Зенит»