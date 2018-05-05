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Ольга Смородская: «Звонить Семину не буду, поздравляю его через „Спорт-Экспресс“
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Ольга Смородская: «Звонить Семину не буду, поздравляю его через „Спорт-Экспресс“ 

Спорт-Экспресс 8 минут назад
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в интервью «СЭ» отметила, что не будет лично поздравлять главного тренера команда Юрия Семина с чемпионским титулом. Железнодорожники завоевали трофей, обыграв в 29-м туре "Зенит" (1:0).
— Юрий Семин почти в 71 год стал чемпионом России. Великий тренер для нашей страны?
— Стать чемпионом России — большое достижение. И в таком возрасте в том числе. Без сомнения.
— Поздравите его с чемпионством?
— А я его через вашу газету, через «Спорт-Экспресс» поздравляю. А что я сейчас делаю? Я поздравляю.
— Имел в виду, лично его поздравите?
— Нет. Я звонить не буду ему. У нас не те отношения, чтобы я делала личный звонок. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Трансляция матча «Локомотив» — «Зенит»
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