Смородская: очень хотела, чтобы «Локомотив» сегодня завоевал чемпионство

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями о победе команды в чемпионате России.

«Матч смотрела. Событие очень долгожданное! Была уверена, что «Локомотив» сегодня обыграет «Зенит» . Мотивация была гораздо сильнее, чем у питерской команды.

В ближайшей истории «Локомотива» было всё: третье место, два Кубка. Им нужно было чемпионство. Я очень хотела, чтобы они его сегодня завоевали. Я очень рада. Поздравляю всех — и президента, и главного тренера, и тренерский штаб, и игроков, и болельщиков. Абсолютно всех — все это заслужили. Юрия Павловича поздравляю через вас, через «Чемпионат».