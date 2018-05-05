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Смородская: очень хотела, чтобы «Локомотив» сегодня завоевал чемпионство
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Смородская: очень хотела, чтобы «Локомотив» сегодня завоевал чемпионство 

Чемпионат.com 47 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями о победе команды в чемпионате России.
«Матч смотрела. Событие очень долгожданное! Была уверена, что «Локомотив» сегодня обыграет «Зенит». Мотивация была гораздо сильнее, чем у питерской команды.
В ближайшей истории «Локомотива» было всё: третье место, два Кубка. Им нужно было чемпионство. Я очень хотела, чтобы они его сегодня завоевали. Я очень рада. Поздравляю всех — и президента, и главного тренера, и тренерский штаб, и игроков, и болельщиков. Абсолютно всех — все это заслужили. Юрия Павловича поздравляю через вас, через «Чемпионат».
Не хотела бы обсуждать частные моменты, такие, как ситуация с Фернандешем, в такой прекрасный день. У меня с ним разногласий не было. Не могу никого выделить. Футбол — командная игра. Абсолютно все выступили достойно. Все на своих позициях», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
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