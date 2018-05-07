Игорь Денисов: Безумно благодарен Семину и Геркусу 

— Я всегда верю в себя, работаю с максимальным рвением на тренировках и играх. Всегда любил футбол, люблю его по-прежнему и буду любить до конца жизни. Поэтому всегда верил в успех, даже в сложные для себя времена. Но футбол — командный вид спорта. В нем трофеи и победы не завоевываются в одиночку. И без «Локомотива», без партнеров по команде, тренерского штаба и руководства ничего бы у меня не получилось.
Поэтому безумно благодарен Юрию Павловичу Семину и Илье Леонидовичу Геркусу за то, что пригласили меня в «Локо», поддерживали всё это время и вернули на эту вершину. Никогда им этого не забуду, как и всем футболистам команды и персоналу клуба. Это наша общая победа, — рассказал Денисов в интервью "Известиям".
Напомним, «Локомотив» стал чемпионом России впервые за 14 лет.