Фарфан: то, что представитель Перу стал чемпионом России, — это событие

Перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан поделился эмоциями от победы команды в российской Премьер-Лиге. «Железнодорожники» досрочно оформили чемпионство накануне, обыграв «Зенит» (1:0) в домашнем матче 29-го тура РФПЛ.

«Очень счастлив завоевать титул. 14 лет клуб шёл к этому, и это важный успех. Я рад за фанатов, за всех, кто болел за нас в Перу. То, что представитель Перу стал чемпионом, — это событие. Я благодарен небесам за этот успех», — сказал Фарфан в эфире программы «После футбола».