Ещё
Прядкин: футболисты «Локомотива» проявили себя настоящими бойцами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прядкин: футболисты «Локомотива» проявили себя настоящими бойцами 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Московский «Локомотив» добился победы в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в трудной борьбе, игроки команды проявили себя настоящими бойцами. Такое мнение ТАСС высказал президент лиги Сергей Прядкин.
"Локомотив" в субботу обыграл "Зенит" (1:0) и досрочно обеспечил себе победу в чемпионате.
"Поздравляю руководство «Локомотива», команду и ее болельщиков. Они добились этого успеха в трудной борьбе, смогли проявить волю к победе, показали себя настоящими бойцами", — поделился впечатлениями Прядкин.
ТАСС: последние новости
Футбольный турнир среди городов-побратимов в преддверии ЧМ-2018 открылся в Ростове-на-Дону Христо Стоичков восхищен организацией ЧМ-2018 в России Черчесов: "Локомотив" провел ровный сезон, а соперники выступали не очень стабильно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Решение Жени нужно уважать»7
Определился чемпион России по футболу23
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Золотой паровоз: как «Локо» стал чемпионом
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания30
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение