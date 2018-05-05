Прядкин: футболисты «Локомотива» проявили себя настоящими бойцами

МОСКВА, 5 мая. / ТАСС /. Московский «Локомотив» добился победы в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в трудной борьбе, игроки команды проявили себя настоящими бойцами. Такое мнение ТАСС высказал президент лиги Сергей Прядкин

"Локомотив" в субботу обыграл "Зенит" (1:0) и досрочно обеспечил себе победу в чемпионате.

"Поздравляю руководство «Локомотива», команду и ее болельщиков. Они добились этого успеха в трудной борьбе, смогли проявить волю к победе, показали себя настоящими бойцами", — поделился впечатлениями Прядкин.