Симонян: «Локомотив» по праву стал чемпионом России по футболу

«Локомотив» по праву стал чемпионом. Двух мнений быть не может. Поэтому от всей души поздравляю Юрия Павловича Сёмина . У команды была поставлена игра», — цитирует Симоняна Sport24.

Он также ответил на вопрос, впечатляет ли работа главного тренера Юрия Сёмина, который привёл «Локомотив» к чемпионству впервые за 14 лет.

«Как она может не впечатлять, учитывая то, как долго «Локомотив» не был чемпионом. Наивно даже об этом говорить! Команда Сёмина лучшая, и на этом всё», — сказал Симонян.