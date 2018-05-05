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Кавказские дзюдоисты привезли комплект из шести медалей из Чехии
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Кавказские дзюдоисты привезли комплект из шести медалей из Чехии 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Наши мастера подсечек и захватов восемь раз поднимались на верхнюю ступень пьедестала почёта, завоевали шесть серебряных трофеев и три бронзовых приза. Весомый вклад в триумф российского оружия на чешских татами внесли северокавказские спортсмены — в их активе шесть наград, причём пять из них — высшей пробы.
В категории до 48 килограммов вне конкуренции оказалась Ирэна Хубулова. Юная жительница Северной Осетии в порядке живой очереди досрочно выбила из гонки за пальму первенства сербку Теодору Копич, француженку Элис Пикар, соотечественницу Марину Воробьёву, голландку Элин Хеннингер и немку Беттину Бауэр.
Золотой почин аланской чемпионки поддержали представители других республик СКФО. В весе до 50 килограммов отличился чеченец Изнаур Сааев, который положил на лопатки румына Александра Матея, немца Леви Маеркта, француза Пикара Валадьера, соотечественника Даниила Корчемкина и венгра Бенца Фаркаса. В категории до 55 килограммов не нашлось равных Абу Муслиму Парчиеву. Ингушский юноша сокрушил болгарина Мехди Влаховского, немца Николаса Кюнце, украинца Антона Клейноса, эстонца Вильяра Липарда, а в финале взял верх над товарищем по национальной дружине — Владиславом Тормаковым.
В весе до 73 килограммов триумф отпраздновал Ибрагимгаджи Сулейманов. Спортсмен из Дагестана одолел гражданина Боснии и Герцеговины Мустафу Хебиба, португальца Висенте Рибейро, подданного Германии Владимира Старка, силача из Голландии Коэна Хега и словенца Джуса Мецилосека.
Два трофея заслужили парни из Кабардино-Балкарии. Бетал Кабардов замкнул тройку лучших в категории до 66 килограммов, а Кантемир Кодзов стал победителем в весе до 60 килограммов. Он преодолел сопротивление чеха Войтека Кубалы, немца Виктора Бекера, румына Ботонда Антала, соотечественника Сергея Ерошенко, австрийца Ваха Адамяна и выступающего под финским флагом чеченца Турпала Джукаева.
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