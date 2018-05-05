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«Бавария» одержала победу в матче чемпионата Германии
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«Бавария» одержала победу в матче чемпионата Германии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Завершился матч 33-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Кельном», сообщает "Советский спорт".
Игра выдалась богатой на голы и завершилась победой мюнхенского клуба со счетом 3:1.
На 30-й минуте матча защитник баварцев Никлас Зюле отправил мяч в свои ворота и позволил «Кельну» выйти вперед. За две минуты второго тайма «Бавария» сравняла счет и вышла вперед — на 59-й минуте отличился Хамес Родригес, а на 61-й минуте Роберт Левандовски вывел свою команду вперед. Окончательный счет встречи установил Корентен Толиссо — 3:1 в пользу мюнхенского клуба.
Ранее сообщалось, что вратарь «Баварии» извинился за ошибку в матче с "Реалом".
Футбол. Чемпионат Германии. 33-й тур. "Кельн" (Кельн) — «Бавария» (Мюнхен) — 1:3 Голы: 1-0 — Зюле (аг), 30; 1-1 — Родригес, 59; 1-2 — Левандовски, 61; 1-3 — Толиссо, 78.
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