«Бавария» одержала победу в матче чемпионата Германии

Завершился матч 33-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Кельном», сообщает "Советский спорт"

Игра выдалась богатой на голы и завершилась победой мюнхенского клуба со счетом 3:1.

На 30-й минуте матча защитник баварцев Никлас Зюле отправил мяч в свои ворота и позволил «Кельну» выйти вперед. За две минуты второго тайма «Бавария» сравняла счет и вышла вперед — на 59-й минуте отличился Хамес Родригес , а на 61-й минуте Роберт Левандовски вывел свою команду вперед. Окончательный счет встречи установил Корентен Толиссо — 3:1 в пользу мюнхенского клуба.

Ранее сообщалось, что вратарь «Баварии» извинился за ошибку в матче с "Реалом"

Футбол. Чемпионат Германии. 33-й тур. "Кельн" (Кельн) — «Бавария» (Мюнхен) — 1:3 Голы: 1-0 — Зюле (аг), 30; 1-1 — Родригес, 59; 1-2 — Левандовски, 61; 1-3 — Толиссо, 78.