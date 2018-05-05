Футбольный турнир среди городов-побратимов в преддверии ЧМ-2018 открылся в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая. / ТАСС /. Футбольный турнир «Кубок Дружбы», посвященный чемпионату мира 2018 года, среди городов-побратимов Ростова-на-Дону открылся в субботу, сообщает пресс-служба городской администрации.

"5 мая в Ростове на стадионе «Динамо» состоялось торжественное открытие футбольного турнира «Кубок Дружбы» среди молодежных команд городов-побратимов. Игры в подгруппах пройдут 5, 6, 8 мая, 9 мая — полуфинал и 11 мая — финал", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ранее состоялась жеребьевка, где определили подгруппы. В подгруппу А вошли команды городов Дортмунд (Германия), Ереван (Армения), Полис Хрисохус (Кипр) и Плевен (Болгария), в подгруппу В — Ростов— на-Дону (Россия), Севилья (Испания), Анталья (Турция) и Яньтай (Китай). Команда, занявшая первое место, получит Кубок победителя турнира, остальные — памятные подарки.

По словам заместителя главы администрации города Елены Кожуховой, идея создать такой международный футбольный турнир в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года возникла в прошлом году в рамках празднования Дня города. Как сообщалось ранее, в последующие годы турнир будут принимать поочередно города-побратимы. Ростов-на-Дону поддерживает побратимские связи с 13 городами — Волос (Греция), Каяни (Финляндия), Плевен (Болгария), Дортмунд, Гера (Германия), Ле Ман (Франция), Глазго (Великобритания), Мобил (США), Анталья (Турция), Чхонджу (Республика Корея), Ереван (Армения), Одесса (Украина), Яньтай (КНР). С Севильей и городом Полис Хрисохус Ростов-на-Дону имеет партнерские отношения.

Также до ЧМ-2018 в городе пройдут финальные Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч». Планируется, что в финальном этапе примут участие 76 команд — победителей региональных отборочных соревнований. В Ростов-на-Дону приедут около 1200 юных спортсменов. По данным администрации города, прорабатывается вопрос проведения финального матча на новом стадионе «Ростов— Арена».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах, в числе которых Ростов-на-Дону. На стадионе «Ростов-Арена» сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).