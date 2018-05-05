«Локомотив» принимал "Зенит" в матче, который стал для подопечных Юрия Сёмина чемпионским.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Локомотив Москва
Зенит
(1:0) Эдер Лопеш 87'
Гилерме Маринато • Рыбус Мацей • Кверквелия Соломон • Чорлука Ведран 48' (Пейчинович Неманья (48') • Игнатьев Владислав 26' • Денисов Игорь • Тарасов Дмитрий • Фернандеш Мануэл • Миранчук Антон 79' (Эдер Лопеш (79') • Миранчук Алексей • Фарфан Джефферсон
Запасные: Михалик Тарас • Ротенберг Борис • Коченков Антон • Касаев Алан • Денисов Виталий • Ари Феррейра • Корян Аршак • Баринов Дмитрий • Лысов Михаил • Медведев Никита
Лодыгин Юрий • Жирков Юрий 69' (Плетнёв Дмитрий (69') • Кришито Доменико • Мевля Миха 76' • Смольников Игорь 81' (Полоз Дмитрий (81') • Краневиттер Матиас 62' • Паредес Леандро 67' • Ерохин Александр • Дриусси Себастьян 25' • Кузяев Далер 55' • Заболотный Антон
Запасные: Оздоев Магомед • Бабурин Егор • Набиуллин Эльмир • Гойло Никита • Каккоев Никита • Скроботов Илья
05 мая. Стадион «РЖД Арена» (Москва).