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Гильерме: «Эдер — наш талисман!»
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Гильерме: «Эдер — наш талисман!» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Вратарь «Локомотива» Гильерме поделился эмоциями после победы над "Зенитом" (1:0), после которой московская команда стала чемпионом России сезона-2017/18.
— Сложно что-то говорить, я еще не осознал, — сказал голкипер. — Мы провели тяжелый сезон. Хорошо, что Эдер вышел на поле и наконец принес нам чемпионство!
— Эдер — талисман?
— Да, он наш талисман. Да все молодцы! Сезон получился трудным, как и все предыдущие. Самое главное, мы до конца верили, что можем стать чемпионами уже в этом матче с «Зенитом».
"Спартак" отмечал чемпионство самогоном Глушакова. Вы кайпиринью пить будете?
— Ну шампанское, наверное, или вино. Можно чуть-чуть водки (смеется). (Юлия ЯКОВЛЕВА)
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