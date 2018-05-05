Гильерме: «Эдер — наш талисман!»

Вратарь «Локомотива» Гильерме поделился эмоциями после победы над "Зенитом" (1:0), после которой московская команда стала чемпионом России сезона-2017/18.

— Сложно что-то говорить, я еще не осознал, — сказал голкипер. — Мы провели тяжелый сезон. Хорошо, что Эдер вышел на поле и наконец принес нам чемпионство!

— Эдер — талисман?

— Да, он наш талисман. Да все молодцы! Сезон получился трудным, как и все предыдущие. Самое главное, мы до конца верили, что можем стать чемпионами уже в этом матче с «Зенитом».

"Спартак" отмечал чемпионство самогоном Глушакова. Вы кайпиринью пить будете?

— Ну шампанское, наверное, или вино. Можно чуть-чуть водки (смеется). (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Турнирная таблица чемпионата России по футболу