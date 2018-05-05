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«Спартак» победил «Ростов», сохранив второе место в чемпионате
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«Спартак» победил «Ростов», сохранив второе место в чемпионате 

Вести.Ru 15 минут назад
В Москве матчем между "Спартаком" и «Ростовом» продолжился 29-й тур чемпионата РФПЛ по футболу. Долгое время вратарь гостей Илья Абаев был главным героем встречи, раз за разом спасая партнеров по команде от неминуемого гола. И все же «красно-белые» сумели добиться своего, победив со счетом 2:0.
"Красно-белые" перед игрой сложили с себя звание действующего чемпиона России, после того как «Локомотив» досрочно одержал победу над "Зенитом". Тем не менее «красно белые продолжают бороться за второе место, дающее право прямого выхода в групповой этап Лиги чемпионов.
В первом тайме хозяева поля владели территориальным преимуществом, однако извлечь из этого выгоды не смогли. Гости опасно контратаковали, но размочить счет также не смогли.
После перерыва „красно-белые“ усилили натиск на ворота Ильи Абаева. Спартаковцы создали немало голевых моментов, но вратарь „Ростова“ в этот день поймал кураж. Несколько раз он спас свою команду от неминуемого гола. И все же хозяева поля дожали команду Валерия Карпина. На 79-й минуте встречи Лоренсо Мельгарехо открыл счет, а затем Квинси Промес увеличил преимущество хозяев поля. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу москвичей.
»Спартак" сохранил второе место в турнирной таблице, набрав 56 очков после 29 матчей. «Ростов» остался на 12-й строчке с 34 баллами.
В следующем туре команда Массимо Карреры сыграет с московским «Динамо», а «Ростов» встретится с екатеринбургским "Уралом".
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