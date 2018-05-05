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Анатолий Мещеряков: «Через год-два братья Миранчук станут лучшими на европейской арене»
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Анатолий Мещеряков: «Через год-два братья Миранчук станут лучшими на европейской арене» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков после победы над "Зенитом" (1:0) в матче 29-го тура чемпионата России выразил мнение, что через некоторое время братья Алексей и Антон Миранчук станут одними из лучших футболистов в Европе.
— Год назад еще никто не знал про Антона Миранчука, — сказал Мещеряков. — А вы посмотрите, как они с братом раскрылись. Еще годик-другой и ребята на европейской арене будут лучшими игроками. Наглости им побольше.
— Ни тот, ни другой точно не покинут команду летом?
— У них контракт. Я думаю, они сами не захотят покидать команду, в которой они фактически родились, играют, где им доверяет главный тренер. И Лига чемпионов впереди, чтобы набраться опыта.
— «Локомотив» стал чемпионом. Означает ли это, что команде не требуется усиление?
— Я всегда говорю, что когда и если что-то случится — вы все узнаете. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
"Локомотив" — чемпион! Что происходит после игры
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