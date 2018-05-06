Акция «Бессмертный полк» прошла в разных странах

В ряде государств прошла акция «Бессмертный полк», в некоторых странах она состоялась впервые.

Под затяжным ливнем, который не стал помехой для участия в памятном мероприятии более сотни соотечественников и итальянцев, акция прошла в центре Рима, неподалеку от стен Ватикана, передает РИА «Новости»

Под дождем проводился «Бессмертный полк» и в Буэнос-Айресе, пришли около 200 человек, передает ТАСС

Шествие «Бессмертного полка» прошло в Анкаре, где в нем приняли участие несколько десятков граждан России, Украины, Казахстана и других стран СНГ.

В столице Македонии городе Скопье на акцию пришло несколько сотен человек.

Более 100 человек прошли в колонне «Бессмертного полка» по улицам словацкого города Тренчин.

Состоялась акция и в Гаване, причем 9 мая «Бессмертный полк» пройдет на Кубе еще раз, в рамках церемонии возложения венков к мемориалу советского воина-интернационалиста.

Акция «Бессмертный полк» состоялась в субботу в бразильском Сан— Паулу, на нее пришло около 100 человек.

«Бессмертный полк» впервые прошел по улицам Амстердама, в акции участвовало около 50 человек.

Впервые акцию провели в Лусаке, столице Замбии (около 60 человек), а также в чилийской столице Сантьяго (изначально на шествие с фотографиями своих родных пришли около 40 человек, но позднее к мероприятию, включающему также концерт и рассказы о своих родных, присоединились новые участники, число участников возросло до 200.).