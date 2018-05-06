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Акция «Бессмертный полк» прошла в разных странах
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Акция «Бессмертный полк» прошла в разных странах 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В ряде государств прошла акция «Бессмертный полк», в некоторых странах она состоялась впервые.
Под затяжным ливнем, который не стал помехой для участия в памятном мероприятии более сотни соотечественников и итальянцев, акция прошла в центре Рима, неподалеку от стен Ватикана, передает РИА «Новости».
Под дождем проводился «Бессмертный полк» и в Буэнос-Айресе, пришли около 200 человек, передает ТАСС.
Шествие «Бессмертного полка» прошло в Анкаре, где в нем приняли участие несколько десятков граждан России, Украины, Казахстана и других стран СНГ.
В столице Македонии городе Скопье на акцию пришло несколько сотен человек.
Более 100 человек прошли в колонне «Бессмертного полка» по улицам словацкого города Тренчин.
Состоялась акция и в Гаване, причем 9 мая «Бессмертный полк» пройдет на Кубе еще раз, в рамках церемонии возложения венков к мемориалу советского воина-интернационалиста.
Акция «Бессмертный полк» состоялась в субботу в бразильском Сан— Паулу, на нее пришло около 100 человек.
«Бессмертный полк» впервые прошел по улицам Амстердама, в акции участвовало около 50 человек.
Впервые акцию провели в Лусаке, столице Замбии (около 60 человек), а также в чилийской столице Сантьяго (изначально на шествие с фотографиями своих родных пришли около 40 человек, но позднее к мероприятию, включающему также концерт и рассказы о своих родных, присоединились новые участники, число участников возросло до 200.).
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