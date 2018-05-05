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«Уважуха» Сёмину от фанов «Зенита», беспорядки на трибунах и золотой гол Эдера. Фото из Черкизово
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«Уважуха» Сёмину от фанов «Зенита», беспорядки на трибунах и золотой гол Эдера. Фото из Черкизово 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Сегодня, 5 мая, на стадионе «Локомотив» в Москве столичные «железнодорожники» в матче 29-го тура российской Премьер-Лиги победили санкт-петербургский «Зенит» со счетом 1:0 и за тур до конца первенства оформили чемпионство. Автором единственного гола на 87-й минуте стал нападающий Антонио Эдер, вышедший на замену. Любопытно, что Эдер стал автором золотого гола и на Евро-2016, когда в составе сборной Португалии забил единственный мяч в игре с национальной командой Франции.
Россия. РФПЛ. 29-й тур  ”Локомотив” — «Зенит» — 1:0Гол: Эдер, 87 (1:0).
”Локомотив”: Гильерме, Рыбус, Чорлука (Пейчинович, 46), Кверквелия, Фарфан, Антон Миранчук (Эдер, 79), Фернандеш, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Алексей Миранчук (Баринов, 90+2).
”Зенит”: Лодыгин, Кришито, Мевля, Смольников (Полоз, 81), Кузяев, Жирков (Плетнев, 69), Паредес, Краневиттер, Ерохин, Заболотный, Дриусси.
Sport24 предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Локомотив» — «Зенит», подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Мысякиным.
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