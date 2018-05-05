Д. Билялетдинов: Эдеру что-то дано свыше. Может, родился под счастливой звездой

Бывший игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мыслями о победе команды в чемпионате России.

«Очень рад за клуб, за Юрия Павловича. Все болельщики давно этого ждали. В последних играх не всё удавалось, но чемпионство так и вырывается. Команда показала, что им есть, чем сделать этот последний шажочек.

В чём секрет Сёмина? Огромный опыт, он знает, как выигрывать чемпионство. Знаю по себе, как он умеет создавать шикарную атмосферу в коллективе. Относится ко всем на равных. Стоит горой за футболистов, за работников команды. Уважение ко всем на высшем уровне.

Скандалов в этом году не было. Тихо, мирно делали свою работу и победили по делу. Теперь надо укрепляться перед Лигой чемпионов. У команды есть шансы пошуметь в этом турнире. Чемпионат выиграла вся команда, а главной её звездой и лидером был Сёмин.

Игру старался отслеживать, было предчувствие, что один момент всё решит. Потом мне друг написал: «Вот тебе и Эдер». Я тут всё понял, что чемпионство не уйдёт от команды. Мне кажется, что Эдеру что-то дано свыше. Возможно, родился под счастливой звездой. Чем-то он заслужил право забивать победные голы.