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Манчини: «0:3 в первом матче с „Локомотивом“? Мы заслуживали победу»
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Манчини: «0:3 в первом матче с „Локомотивом“? Мы заслуживали победу» 

Евро-футбол.Ру 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Наш Футбол».
— Говорят, что у тренера все игры одинаковые, и самая важная следующая. Или в этой игре есть что-то особенное?
— Для меня, безусловно, это будет игра, которая определенно чем-то будет отличаться от всех остальных. Во-первых, «Локомотив» борется за чемпионство, а у нас все надежды и сохраняются шансы, чтобы прийти к финишу вторыми.
— Как вы готовились к этому матчу? Насколько сложно играть с «Локомотивом», командой, которой вы проиграли в первом круге 0:3?
— Результат того матч, который закончился 0:3 в Санкт-Петербурге, на мой взгляд, не отображает происходившее на поле. Я таких матчей немного видел в своей карьере. Мы заслуживали победу и держали инициативу. Но «Локомотив» — команда, которая очень хороша в контратаках, в атакующей линии, поэтому три момента, три контратаки и три гола.
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