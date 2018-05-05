Манчини: «0:3 в первом матче с „Локомотивом“? Мы заслуживали победу»

— Говорят, что у тренера все игры одинаковые, и самая важная следующая. Или в этой игре есть что-то особенное?

— Для меня, безусловно, это будет игра, которая определенно чем-то будет отличаться от всех остальных. Во-первых, «Локомотив» борется за чемпионство, а у нас все надежды и сохраняются шансы, чтобы прийти к финишу вторыми.

— Как вы готовились к этому матчу? Насколько сложно играть с «Локомотивом», командой, которой вы проиграли в первом круге 0:3?

— Результат того матч, который закончился 0:3 в Санкт-Петербурге, на мой взгляд, не отображает происходившее на поле. Я таких матчей немного видел в своей карьере. Мы заслуживали победу и держали инициативу. Но «Локомотив» — команда, которая очень хороша в контратаках, в атакующей линии, поэтому три момента, три контратаки и три гола.