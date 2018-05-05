Юрий Семин: Все шампанское — вкусное! (видео)

В тот момент, когда игроки «Локомотива» только заканчивали первый круг почета, на пресс-конференцию пришел Роберто Манчини , который традиционно был не очень эмоционален.

— Поздравляю «Локомотив» с победой в чемпионате. Нас не устраивала ничья, поэтому в концовке важно было вырвать победу. Но мы открылись и пропустили гол. — Можете ли вы подтвердить, что отправитесь в отставку и уйдете тренировать сборную Италию? — Вопрос не имеет значения, нужно дождаться концовки чемпионата. — Показалось, что атака «Зенита» не играла напористо. Так ли это? — Да, у нас до сих пор существует проблема в атаке, проблема отсутствия голов, неспособности их забить. Мы пробуем решить эту проблему, но пока безрезультатно. — Не было ли у вас желания заменить Смольникова гораздо раньше? Первый тайм он провалил. — Вторая часть чемпионата получилась трагичной с точки зрения травм — мы потеряли Кокорина, Мамману, Кузяев выбывал на какое-то время, теперь Иванович. У нас не было футболистов не только в атаке, но и в обороне. Учитывая это, выигрывать все время было бы просто чудом. — Можно ли сказать, что «Локомотив» был самым серьезным соперником по ходу сезона? — «Локомотив» в этом сезоне сыграл очень хорошо. Они провели наибольшее количество недель на первом месте. Мы пребывали на первом месте в течение 11 туров, они — в 19. За счет этого, как я считаю, «Локомотив» заслуженно стал чемпионом.

Пресс-конференцию Юрия Семина пришлось ждать около часа: Юрий Павлович появился в зале весь мокрый от шампанского и очень усталый. В первую очередь, он обратил внимание на журналиста из первого ряда, им оказался представитель Перу.

— Спасибо вам от души за то, что дали Фарфану вторую, а то и третью жизнь! — восторженно начал перуанец. — Теперь с таким Фарфаном Перу станет чемпионом мира!

Дальше начал проихсодить хаос: в итоге перуанец сел рядом с Семиным и положил на стол флаг.

— Давайте сверху положим футболку «Локомотива», а то будто Перу выиграл чемпионат России, а не мы, — пошутил Семин, а затем уже начал свою речь.

— Я очень счастлив. Все было очень тяжело, особенно концовка. Такой у нас чемпионат в России. Нельзя у нас расслабляться: команды из нижней части таблицы борются на 120 процентов. Мы потеряли много очков, но тем и интереснее. Сегодня столько людей пришло поддержать. Закономерно, что решающий гол забил Эдер. На нашу команду стал ходить полный стадион, я счастлив в связи с этим. Футбол у нас растет, такой посещаемости давно не было. Я благодарен РЖД , эта компания терпела нас шесть лет. Но они терпели и сохранили команду. Теперь мы празднуем победу. Она важна для каждого из нас. В прошлом году мы перед Кубком провели плохую серию игр, но взяли Кубок. Сейчас снова перед «Зенитом» было много игр не самых лучших, но сегодня наши ребята блестяще выглядели. Фернандеш играл с переломанным ребром, мог ведь просто готовиться к сборной, но все образовалось. Мы давали ему паузу, давали отдыхать.

— «Локомотив» поедет в Тулу боевым составом? — Я отношусь к болельщикам с большим уважением, поэтому поедут все. Но, возможно, получат шанс те, кто играл не так много. Нас было 22 человека: просто кто-то играл больше, а кто-то меньше. Стартовый состав всем всегда доволен, запасные — нет. И они могут внести какой-то дисбаланс, но такого у нас не произошло. Я хочу сказать им большое спасибо за это.

— Что с Чорлукой? — Он получил повреждение. Он даже на игру выходил не в самом лучшем состоянии. Надеюсь, к чемпионату мира он поправится.

— Эдер заслужил полноценный контракт? — Думаю, да. Если его агент договорится с нашим руководством, то он останется в команде.

— Какое шампанское вкуснее: из трофея за Кубок России или из чемпионского Кубка? — Все вкусное