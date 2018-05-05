Чемпион Европы борец Курбаналиев рассказал, что из-за травм мог пропустить турнир

КАСПИЙСК, 5 мая. / ТАСС /. Российский борец вольного стиля Магомед Курбаналиев признался, что из-за большого количества травм мог пропустить чемпионат Европы в Дагестане, где в итоге стал обладателем золотой медали. Об этом он рассказал журналистам после финала, в котором со счетом 3:1 выиграл у Магомедмурада Гаджиева из Польши.

"Из-за травм мог вообще сюда не попасть, выиграл здесь, не показав свою лучшую борьбу, — рассказал Курбаналиев — Травмированы голеностоп, шея, колено, поясница, так что синяк под глазом, полученный накануне в схватке с грузинским борцом, даже приятно было получить. Значит хорошо боролся".

Спортсмен отметил, что победа в Дагестане для него приятна вдвойне. «В Дагестане приятно выиграть вдвойне — сюда очень многие приехали за меня поболеть из Хасавьюрта, даже из моего села (Бежта — Цунтинский район Дагестана — прим. ТАСС). А выиграть было принципиально — мы сюда за этим приехали».

Как рассказал Курбаналиев, Гаджиев для него не столько соперник, сколько земляк, который помогал ему расти в мастерстве. «Он мой земляк, фактически старший брат — натаскивал меня, когда я еще молодым был, всегда мне помогал. А на ковре он совсем не подарок, так что можно сказать, что мне сегодня повезло», — рассказал спортсмен.

Борец отметил, что к Олимпиаде окончательно определится с весовой категорией. «Я легко перестраиваюсь, но люблю бороться на весовую категорию выше — покушать люблю. Окончательно с весом определимся к Олимпиаде», — рассказал Курбаналиев.

Чемпионат Европы завершится в Каспийске 6 мая соревнованиями в весовых категориях до 57, 65, 70, 79 и 97 кг.