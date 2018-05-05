Фанаты «Спартака» поздравили с чемпионством «Црвену Звезду»

Болельщики московского «Спартака» во время домашнего поединка 29-го тура российской Премьер-Лиги с «Ростовом» вывесили баннер с поздравлением сербского клуба «Црвена Звезда».

«Поздравляем с титулом. Красно-белая борьба», — написано на баннере, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин

«Црвена Звезда» оформила чемпионство в сербском первенстве в конце апреля. Для клуба из Белграда этот титул стал 28-м в истории.

На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.