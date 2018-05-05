Ещё
Фанаты «Спартака» поздравили с чемпионством «Црвену Звезду»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фанаты «Спартака» поздравили с чемпионством «Црвену Звезду» 

Чемпионат.com 40 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Болельщики московского «Спартака» во время домашнего поединка 29-го тура российской Премьер-Лиги с «Ростовом» вывесили баннер с поздравлением сербского клуба «Црвена Звезда».
«Поздравляем с титулом. Красно-белая борьба», — написано на баннере, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
«Црвена Звезда» оформила чемпионство в сербском первенстве в конце апреля. Для клуба из Белграда этот титул стал 28-м в истории.
На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.
Чемпионат.com: последние новости
Братчикова стала двукратной чемпионкой Европы по женской борьбе Курбаналиев: на этот чемпионат Европы не хотели брать – у меня пять травм Сборная России провела тренировку перед матчем с Австрией на ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Решение Жени нужно уважать»7
Определился чемпион России по футболу23
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Золотой паровоз: как «Локо» стал чемпионом
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания30
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение