Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поздравил своего экс-партнёра по петербургской команде Игоря Денисова, который выиграл чемпионат России в составе «Локомотива». «Поздравляю с чемпионством! Всё заслуженно и по делу! Жаль, не в футболке со стрелкой, но да, жизнь — сложная штука! Молодец, Гарик!» — написал Радимов в своём «инстаграме».
«Локомотив» впервые за 14 лет и в третий раз в истории выиграл чемпионат России. К двум предыдущим победам, в 2002 и 2004 годах, команду приводил нынешний главный тренер — Юрий Сёмин.