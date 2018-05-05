Радимов — Денисову: поздравляю с чемпионством! Жаль, не в футболке со стрелкой

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Каррера — об интересе «Ювентуса»: очень приятно, но я думаю только о «Спартаке»

Каррера: у «Спартака» было желание победить, потому что есть важная цель

Каррера: поздравляю «Локомотив» и Сёмина, который мне симпатичен как человек