Радимов поздравил капитана «Локомотива» Денисова с чемпионством

"Поздравляю с чемпионством! Все заслуженно и по делу! Жаль, не в футболке со стрелкой, но да, жизнь — сложная штука! Молодец, Гарик", — написал Радимов в своем инстаграме.

Денисов выступал за «Зенит» в период с 2002 по 2013 год. Вместе с Радимовым в стане сине-бело-голубых он провел пять лет.