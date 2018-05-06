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Радимов поздравил капитана «Локомотива» Денисова с чемпионством
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Радимов поздравил капитана «Локомотива» Денисова с чемпионством 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Владислав Радимов поздравил капитана московского «Локомотива» Игоря Денисова с победой в чемпионате России сезона-2017/18, передает "Советский спорт".
"Поздравляю с чемпионством! Все заслуженно и по делу! Жаль, не в футболке со стрелкой, но да, жизнь — сложная штука! Молодец, Гарик", — написал Радимов в своем инстаграме.
Денисов выступал за «Зенит» в период с 2002 по 2013 год. Вместе с Радимовым в стане сине-бело-голубых он провел пять лет.
"Локомотив" победил «Зенит» (1:0) в матче 29-го тура РФПЛ и в третий раз в истории стал чемпионом России. "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию этой встречи.
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