Радимов поздравил капитана «Локомотива» Денисова с чемпионством 

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Владислав Радимов поздравил капитана московского «Локомотива» Игоря Денисова с победой в чемпионате России сезона-2017/18, передает "Советский спорт".
"Поздравляю с чемпионством! Все заслуженно и по делу! Жаль, не в футболке со стрелкой, но да, жизнь — сложная штука! Молодец, Гарик", — написал Радимов в своем инстаграме.
Денисов выступал за «Зенит» в период с 2002 по 2013 год. Вместе с Радимовым в стане сине-бело-голубых он провел пять лет.
"Локомотив" победил «Зенит» (1:0) в матче 29-го тура РФПЛ и в третий раз в истории стал чемпионом России. "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию этой встречи.