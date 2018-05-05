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Радимов позравил Игоря Денисова с чемпионством
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Радимов позравил Игоря Денисова с чемпионством 

Спорт-Экспресс 41 минуту назад
Экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов поздравил бывшего партнера по команде Игоря Денисова с завоеванием чемпионского титула в составе «Локомотива».
"Поздравляю с чемпионством! Все заслуженно и по делу! Жаль, не в футболке со стрелкой, но да, жизнь — сложная штука! Молодец, Гарик!" — написал Радимов в Инстаграме.
Поздравляю с чемпионством! Все заслуженно и по делу! Жаль, не футболке со стрелкой, но да жизнь сложная штука!молодец, Гарик!⚽️🏆 #денисов#номер27#ребятаснашегодвора#
Публикация от Влад Радимов (@radimov02) 5 Май 2018 в 10:09 PDT  Турнирная таблица чемпионата России по футболу
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