Радимов позравил Игоря Денисова с чемпионством

"Поздравляю с чемпионством! Все заслуженно и по делу! Жаль, не в футболке со стрелкой, но да, жизнь — сложная штука! Молодец, Гарик!" — написал Радимов в Инстаграме.

Поздравляю с чемпионством! Все заслуженно и по делу! Жаль, не футболке со стрелкой, но да жизнь сложная штука!молодец, Гарик!⚽️🏆 #денисов#номер27#ребятаснашегодвора#

Публикация от Влад Радимов (@radimov02) 5 Май 2018 в 10:09 PDT Турнирная таблица чемпионата России по футболу