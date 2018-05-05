Ещё
«Копай, пока есть силы»: как ищут павших красноармейцев
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Копай, пока есть силы»: как ищут павших красноармейцев 

Вести.Ru 35 минут назад
В Тверской области, на месте ожесточенных боев в годы Великой Отечественной войны продолжаются поиски останков без вести пропавших солдат. С родственниками некоторых бойцов сейчас пытаются наладить связь.
Десятки километров по пересеченной местности. Поисковик — это что-то очень личное, ради чего человек готов бросить все и дни напролет проводить в полях, прислушиваясь к звуку металлоискателя.
Здесь, на Западном фронте, в далеком августе 1942-го шли ожесточенные бои. Фашистов уже отогнали от Москвы, но до Великой Победы еще долгих три года. Сотни тысяч бойцов так и остались здесь навсегда.
Они готовы жить в палатках, стирать ноги в кровь, мокнуть под проливным дождем. Поисковик — это не профессия, это их добровольный выбор.
"Ни один поисковик не должен бояться грязи и земли. Вот так. Ветки легко перепутать с гвоздями, осколками и кусками железа", — говорит член поискового отряда «Катюша» Стас Таранов.
Сигнал металлоискателя как команда: копай, пока есть силы. Здесь, как говорят поисковики, земля плачет от ранений. Осколки, снаряды, гильзы и ящики. Среди этих страшных артефактов войны лежат те, кто так и не дошел до Берлина.
Ежегодно сотни отрядов в России поднимают тысячи останков солдат Великой Отечественной войны. Это титанический труд, тонны земли, которые проходят не только через лопаты, но и через их руки. Самое главное — не пропустить ни единой косточки и смертного медальона, который дает возможность вернуть неизвестному солдату имя.
Найти бойца, вернуть ему имя и похоронить, отдав воинские почести, — главная задача поисковых отрядов. Даже зимой, когда копать невозможно, они продолжают искать.
"Работа поисковика длится круглый год. Зимой это работа с архивами, иногда это и поиск родственников. Весной это проверка информации, накопленной за зиму. Люди выезжают на пару-тройку недель, пытаются подтвердить ее. Летом осуществляются разведвыезды", — рассказывает заместитель командира поискового отряда «Катюша» Иван Власов.
На берегу реки Держа, недалеко от сожженной в 1942 году фашистами деревни, очередные останки бойца. Среди личных вещей — фляжка и каска. Медальона нет. По металлической пуговице, найденной в раскопе, поисковики понимают: погибший солдат был связистом.
"Черные копатели", или, как их называют поисковики, «черныши» — одна из проблем в непростой работе. Кто-то идет в поля ради благой цели, а кто-то — чтобы пополнить личные коллекции военными артефактами.
"Черные" не такие страшные люди, но основная проблема в том, что в поисках так называемого «хабара» себе в коллекцию разрывают солдатское захоронение и уничтожают вещи, которые позволяют установить имя", — объясняет командир поискового отряда «Катюша» Александр Фарафонов.
На Вахту памяти поисковики будут приезжать все лето, копать, пока позволяет погода: минимум до середины октября. Работы, как говорят ребята, здесь еще на много лет вперед.
Вести.Ru: последние новости
"Спартак" победил "Ростов", сохранив второе место в чемпионате "Локомотив" - чемпион, Семин - герой Зидан не хочет, чтобы Бэйл и Бензема уходили из "Реала"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Решение Жени нужно уважать»7
Определился чемпион России по футболу23
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Золотой паровоз: как «Локо» стал чемпионом
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания30
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение