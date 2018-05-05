«Копай, пока есть силы»: как ищут павших красноармейцев

В Тверской области, на месте ожесточенных боев в годы Великой Отечественной войны продолжаются поиски останков без вести пропавших солдат. С родственниками некоторых бойцов сейчас пытаются наладить связь.

Десятки километров по пересеченной местности. Поисковик — это что-то очень личное, ради чего человек готов бросить все и дни напролет проводить в полях, прислушиваясь к звуку металлоискателя.

Здесь, на Западном фронте, в далеком августе 1942-го шли ожесточенные бои. Фашистов уже отогнали от Москвы, но до Великой Победы еще долгих три года. Сотни тысяч бойцов так и остались здесь навсегда.

Они готовы жить в палатках, стирать ноги в кровь, мокнуть под проливным дождем. Поисковик — это не профессия, это их добровольный выбор.

"Ни один поисковик не должен бояться грязи и земли. Вот так. Ветки легко перепутать с гвоздями, осколками и кусками железа", — говорит член поискового отряда «Катюша» Стас Таранов.

Сигнал металлоискателя как команда: копай, пока есть силы. Здесь, как говорят поисковики, земля плачет от ранений. Осколки, снаряды, гильзы и ящики. Среди этих страшных артефактов войны лежат те, кто так и не дошел до Берлина.

Ежегодно сотни отрядов в России поднимают тысячи останков солдат Великой Отечественной войны. Это титанический труд, тонны земли, которые проходят не только через лопаты, но и через их руки. Самое главное — не пропустить ни единой косточки и смертного медальона, который дает возможность вернуть неизвестному солдату имя.

Найти бойца, вернуть ему имя и похоронить, отдав воинские почести, — главная задача поисковых отрядов. Даже зимой, когда копать невозможно, они продолжают искать.

"Работа поисковика длится круглый год. Зимой это работа с архивами, иногда это и поиск родственников. Весной это проверка информации, накопленной за зиму. Люди выезжают на пару-тройку недель, пытаются подтвердить ее. Летом осуществляются разведвыезды", — рассказывает заместитель командира поискового отряда «Катюша» Иван Власов

На берегу реки Держа, недалеко от сожженной в 1942 году фашистами деревни, очередные останки бойца. Среди личных вещей — фляжка и каска. Медальона нет. По металлической пуговице, найденной в раскопе, поисковики понимают: погибший солдат был связистом.

"Черные копатели", или, как их называют поисковики, «черныши» — одна из проблем в непростой работе. Кто-то идет в поля ради благой цели, а кто-то — чтобы пополнить личные коллекции военными артефактами.

"Черные" не такие страшные люди, но основная проблема в том, что в поисках так называемого «хабара» себе в коллекцию разрывают солдатское захоронение и уничтожают вещи, которые позволяют установить имя", — объясняет командир поискового отряда «Катюша» Александр Фарафонов.

На Вахту памяти поисковики будут приезжать все лето, копать, пока позволяет погода: минимум до середины октября. Работы, как говорят ребята, здесь еще на много лет вперед.