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Тимошинина и Шлейхер выиграли этап Мировой серии в Казани в прыжках с вышки
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Тимошинина и Шлейхер выиграли этап Мировой серии в Казани в прыжках с вышки 

Чемпионат.com 16 минут назад
Россияне Юлия Тимошинина и Никита Шлейхер выиграли соревнования смешанных дуэтов в синхронных прыжках с вышки на этапе Мировой серии в Казани.
Второе место заняла пара из КНДР Ким Ми Хва/Хен Иль Мен, которая уступила россиянам всего 1,35 балла. Третьими стали канадцы Меган Бенфеито/Венсан Рьендо.
Прыжки в воду. Мировая серия. Четвёртый этап. Казань Микст. Вышка
1. Юлия Тимошинина / Никита Шлейхер (Россия) — 331,35. 2. Ким Ми Хва / Хен Иль Мен (КНДР) — 330,00. 3. Меган Бенфейто / Винсен Риндо (Канада) — 306,72.
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