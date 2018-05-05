Тимошинина и Шлейхер выиграли этап Мировой серии в Казани в прыжках с вышки

Россияне Юлия Тимошинина Никита Шлейхер выиграли соревнования смешанных дуэтов в синхронных прыжках с вышки на этапе Мировой серии в Казани. Второе место заняла пара из КНДР Ким Ми Хва/Хен Иль Мен, которая уступила россиянам всего 1,35 балла. Третьими стали канадцы Меган Бенфеито/Венсан Рьендо. Прыжки в воду. Мировая серия. Четвёртый этап. Казань Микст. Вышка 1. Юлия Тимошинина / Никита Шлейхер (Россия) — 331,35. 2. Ким Ми Хва / Хен Иль Мен (КНДР) — 330,00. 3. Меган Бенфейто / Винсен Риндо (Канада) — 306,72.