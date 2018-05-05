Валерий Баринов пожелал «Зениту» удачи

Российский актёр театра и кино встретился в микст-зоне стадиона «железнодорожников» с сотрудниками «Зенита» и сказал: «удачи вам, ребята».

После Баринов сфотографировался с племянником игрока «Локомотива» Дмитрия Баринова и какое-то время вёл беседу с самим футболистом, желая ему проявить себя ещё лучше в следующем сезоне. Когда актёр вышел на улицу из микст-зоны, фанаты «Локомотива» встретили его аплодисментами и одобрительными криками.

"Локомотив" одержал победу над «Зенитом» со счетом 1:0 и стал чемпионом России.

Ранее сообщалось, что наставник сборной России прокомментировал чемпионство «Локомотива».