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Валерий Баринов пожелал «Зениту» удачи
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Валерий Баринов пожелал «Зениту» удачи 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Известный болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов пожелал удачи "Зениту" после матча 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги, передает корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Харунова.
Российский актёр театра и кино встретился в микст-зоне стадиона «железнодорожников» с сотрудниками «Зенита» и сказал: «удачи вам, ребята».
После Баринов сфотографировался с племянником игрока «Локомотива» Дмитрия Баринова и какое-то время вёл беседу с самим футболистом, желая ему проявить себя ещё лучше в следующем сезоне. Когда актёр вышел на улицу из микст-зоны, фанаты «Локомотива» встретили его аплодисментами и одобрительными криками.
"Локомотив" одержал победу над «Зенитом» со счетом 1:0 и стал чемпионом России.
Ранее сообщалось, что наставник сборной России прокомментировал чемпионство «Локомотива».
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