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«Кельн» — «Бавария» — 1:3, «Вердер» — «Байер» — 0:0, «Штутгарт» — «Хоффенхайм» — 2:0 (обзоры)
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«Кельн» — «Бавария» — 1:3, «Вердер» — «Байер» — 0:0, «Штутгарт» — «Хоффенхайм» — 2:0 (обзоры) 

Soccer News 32 минуты назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляются обзоры трёх матчей 33-го тура немецкой Бундеслиги.
"Кельн" — «Бавария» — 1:3  "Вердер" — «Байер» — 0:0  "Штутгарт" — «Хоффенхайм» — 2:0
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