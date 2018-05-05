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Илья Геркус: «Мы — чемпионы! Это что-то фантастическое, космическое, нереальное»
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Илья Геркус: «Мы — чемпионы! Это что-то фантастическое, космическое, нереальное» 

Спорт-Экспресс 28 минут назад
Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал завоевание командой чемпионского титула. Сегодня «Локо» обыграл "Зенит" (1:0) в 29-м туре чемпионата России
— Сложно сейчас что-либо говорить… Мы — чемпионы! — написал Геркус в Инстаграме. — Это что-то фантастическое, космическое, нереальное. В таком матче, при таком стечении обстоятельств! Невероятно! Но мы это сделали! Вместе! От самого начала и до победного мгновения! Спасибо всем, кто был рядом и верил в нас! Осознание придет позже. А пока просто давайте радоваться! Вместе! «Локомотив» — чемпион!
Турнирная таблица чемпионата России по футболу
Сложно сейчас что-либо говорить… Мы — чемпионы! Это что-то фантастическое, космическое, нереальное. В таком матче, при таком стечении обстоятельств! Невероятно! Но мы это сделали! Вместе! От самого начала и до победного мгновения! Спасибо всем, кто был рядом и верил в нас! Осознание придёт позже. А пока просто давайте радоваться! Вместе! Локомотив — чемпион!🚂🔝🙏🏅 #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда #локочемпион #напутикглавному
Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus) 5 Май 2018 в 10:09 PDT
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