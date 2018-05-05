Илья Геркус: «Мы — чемпионы! Это что-то фантастическое, космическое, нереальное»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал завоевание командой чемпионского титула. Сегодня «Локо» обыграл "Зенит" (1:0) в 29-м туре чемпионата России

— Сложно сейчас что-либо говорить… Мы — чемпионы! — написал Геркус в Инстаграме. — Это что-то фантастическое, космическое, нереальное. В таком матче, при таком стечении обстоятельств! Невероятно! Но мы это сделали! Вместе! От самого начала и до победного мгновения! Спасибо всем, кто был рядом и верил в нас! Осознание придет позже. А пока просто давайте радоваться! Вместе! «Локомотив» — чемпион!

Турнирная таблица чемпионата России по футболу

Сложно сейчас что-либо говорить… Мы — чемпионы! Это что-то фантастическое, космическое, нереальное. В таком матче, при таком стечении обстоятельств! Невероятно! Но мы это сделали! Вместе! От самого начала и до победного мгновения! Спасибо всем, кто был рядом и верил в нас! Осознание придёт позже. А пока просто давайте радоваться! Вместе! Локомотив — чемпион!🚂🔝🙏🏅 #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда #локочемпион #напутикглавному

Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus) 5 Май 2018 в 10:09 PDT