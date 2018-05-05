В Подмосковье прошла матчевая встреча по рукопашному бою

В Красногорске состоялась матчевая встреча по рукопашному бою, посвященная памяти сотрудников ФСБ майора Игоря Панина и капитана Романа Лашина, погибших при исполнении воинского долга. Состязания организовал областной спортивно‐патриотический клуб «Ярополк».

Турнир-мемориал

в честь погибших сотрудников ФСБ Игоря Панина и Романа Лашина проводится уже в шестой раз, но в таком формате — впервые.

Грандиозное мероприятие, на самом деле. Здесь у нас участвует сборная Московской области, сильнейшие спортсмены, призеры и победители первенств и чемпионатов России. А против нас выступает сборная России — это сильнейшие спортсмены из регионов: Чечня, Ставропольский край, Краснодарский

— Владимир Манухин, президент Федерации рукопашного боя Московской области.

Восемь весовых категорий и столько же поединков. Юноши, девушки и взрослые профессионалы. В зале — аншлаг. Среди зрителей — популярные спортсмены и артисты. Звезда молодежного сериала Николай Наумов уверен, что рукопашный бой — самый подходящий спорт для «реальных пацанов».

Абсолютно! Спорт для реальных мальчиков, пацанов, мужчин. И, вообще, для всех настоящих людей

— Николай Наумов, актер кино.

Уже в первом бою подмосковный боец Вадим Акалович и представитель юношеской сборной страны Малик Адуев показали отточенную технику, каскады ударов и бросков, искусные силовые приемы. Спортсмен из Балашихи с ходу завладел инициативой, и не отдал ее до финального гонга.

Соперник — молодец, хорошо подготовился. Он чуть поменьше меня весил, как показало взвешивание. Я очень рад, что победил. Я думаю, за счет моей скорости и борьбы

— Вадим Акалович, победитель матчевой встречи в категории до 39 кг (г. Балашиха).

Учитывая тот факт, что Вадим уже становился серебряным призером российского первенства, его шансы на попадание в состав национальной команды еще более подросли. Для каждого участника эта матчевая встреча — далеко не проходной турнир.

Это определенный рейтинг. Спортсмены — открою небольшой секрет — некоторые из них встречались на открытых всероссийских соревнованиях. И у них идет такая борьба, конкуренция. Поэтому борются и за приз, и плюс личная борьба между собой

— Владимир Манухин, президент Федерации рукопашного боя Московской области.

Эти соревнования для спортсменов-рукопашников

стали не только хорошей возможностью продемонстрировать свое мастерство. Большинству участников турнир позволил лишний раз проверить силы перед стартующим в сентябре юношеским первенством мира.