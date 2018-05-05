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В Подмосковье прошла матчевая встреча по рукопашному бою
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В Подмосковье прошла матчевая встреча по рукопашному бою 

360tv.ru 28 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Красногорске состоялась матчевая встреча по рукопашному бою, посвященная памяти сотрудников ФСБ майора Игоря Панина и капитана Романа Лашина, погибших при исполнении воинского долга. Состязания организовал областной спортивно‐патриотический клуб «Ярополк».
Турнир-мемориал
в честь погибших сотрудников ФСБ Игоря Панина и Романа Лашина проводится уже в шестой раз, но в таком формате — впервые.
Грандиозное мероприятие, на самом деле. Здесь у нас участвует сборная Московской области, сильнейшие спортсмены, призеры и победители первенств и чемпионатов России. А против нас выступает сборная России — это сильнейшие спортсмены из регионов: Чечня, Ставропольский край, Краснодарский
— Владимир Манухин, президент Федерации рукопашного боя Московской области.
Восемь весовых категорий и столько же поединков. Юноши, девушки и взрослые профессионалы. В зале — аншлаг. Среди зрителей — популярные спортсмены и артисты. Звезда молодежного сериала Николай Наумов уверен, что рукопашный бой — самый подходящий спорт для «реальных пацанов».
Абсолютно! Спорт для реальных мальчиков, пацанов, мужчин. И, вообще, для всех настоящих людей
— Николай Наумов, актер кино.
Уже в первом бою подмосковный боец Вадим Акалович и представитель юношеской сборной страны Малик Адуев показали отточенную технику, каскады ударов и бросков, искусные силовые приемы. Спортсмен из Балашихи с ходу завладел инициативой, и не отдал ее до финального гонга.
Соперник — молодец, хорошо подготовился. Он чуть поменьше меня весил, как показало взвешивание. Я очень рад, что победил. Я думаю, за счет моей скорости и борьбы
— Вадим Акалович, победитель матчевой встречи в категории до 39 кг (г. Балашиха).
Учитывая тот факт, что Вадим уже становился серебряным призером российского первенства, его шансы на попадание в состав национальной команды еще более подросли. Для каждого участника эта матчевая встреча — далеко не проходной турнир.
Это определенный рейтинг. Спортсмены — открою небольшой секрет — некоторые из них встречались на открытых всероссийских соревнованиях. И у них идет такая борьба, конкуренция. Поэтому борются и за приз, и плюс личная борьба между собой
— Владимир Манухин, президент Федерации рукопашного боя Московской области.
Эти соревнования для  спортсменов-рукопашников
стали не только хорошей возможностью продемонстрировать свое мастерство. Большинству участников турнир позволил лишний раз проверить силы перед стартующим в сентябре юношеским первенством мира.
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