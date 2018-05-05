Открытые соревнования по плаванию среди молодежи Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй стартовали в Тяньцзине

Тяньцзинь, 5 мая / Синьхуа / — В Олимпийском центре Тяньцзиня сегодня стартовали чемпионат по плаванию среди молодежи «Кубок талантов Тяньцзиня-2018» и открытые соревнования по плаванию среди молодежи Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй. 1100 спортсменов в течение трех дней будут состязаться в более чем 60 дисциплинах.

Сегодня прошли командные соревнования между спортсменами из Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй, включающие в себя участие команд мальчиков и девочек 10 и 11 лет. Команда из провинции Хэбэй с общим счетом 542 балла заняла первое место, команда из Тяньцзиня набрала 341 балл и заняла второе место, команда из Пекина заняла третье место с 268 баллами.

Данные соревнования организованы Тяньцзиньским спортивным управлением, подряд на исполнение взяли Тяньцзиньский центр управления плаванием, Тяньцзиньская ассоциация плавания, Пекинская ассоциация плавания, Хэбэйская ассоциация плавания. —0—