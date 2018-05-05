Промес: для меня важнее стать чемпионом, чем возглавлять список бомбардиров

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал домашнюю победу над «Ростовом» (2:0) в матче 29-го тура РФПЛ.

«Было трудно играть против насыщенной обороны «Ростова», особенно в первом тайме. У нас были сложности с тем, чтобы забить гол. Мы старались, но «Ростов» хорошо играл. Мельгарехо забил прекрасный гол, и у нас появилось больше пространства. В концовке мы смогли забить ещё. Я очень рад, что «Спартак» победил и почти обеспечил себе Лигу чемпионов. Вся команда сегодня сражалась, и мы должны быть счастливы победе. К сожалению, «Локомотив» стал чемпионом, но я их поздравляю. Теперь нам посто нужно бороться за Лигу чемпионов.

Что касается моего взаимодействия с Ханни, то он отличный игрок, присоединившийся к нам зимой. Он очень креативный футболист, и у нас хорошее взаимопонимание. Ханни приехал из Европы, он очень хорошо говорит по-английски. У нас много общего. Говорят, что хорошие футболисты должны держаться вместе. Для «Спартака» хорошо, что мы соорудили хороший гол.