Промес: «Спартаку» не хватает Пилипчука 

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал решение ассистента Романа Пилипчука покинуть тренерский штаб красно-белых по окончании сезона.
«Конечно, нам не хватает Романа Пилипчука. Он помогал нам стать чемпионами в прошлом году. Для меня было бы очень легко сказать, что мы по нему не скучаем, потому что победили сегодня, но мне будет не хватать всех, кто может помочь команде. Но решение принято, и мы должны принять его. Я рад, что это не помешало «Спартаку» победить. Пилипчук ещё официально не прощался. Я ненавижу прощания», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Марианна Багдасарова.