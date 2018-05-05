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«Спартак» ответил на чемпионство «Локо» победой над Карпиным. Главное о матче с «Ростовом»
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«Спартак» ответил на чемпионство «Локо» победой над Карпиным. Главное о матче с «Ростовом» 

SPORT24.ru 13 минут назад
Фото: SPORT24.ru
Красно-белые точно сыграют в Лиге чемпионов.
«Спартак» попрощался с чемпионством еще перед выходом на разминку. До матча оставалось полчаса, когда чемпион Европы по золотым голам Эдер и жестоко прикончил чемпионскую интригу. Но спартаковцы, если верить заявлению Массимо Карреры на пятничной пресс-конференции, были к этому готовы и заранее определили свою задачу как второе место. Как и в Перми, в заявке не оказалось Дениса Глушакова — накануне он из-за повреждения тренировался индивидуально. Во избежание недоразумений в официальном аккаунте «Спартака» появилось сообщение, что Денис не в претензии и вообще желает Квинси Промесу удачи. Голландец надел капитанскую повязку вместо Глушакова и исполнял штрафные вместо отправившегося в запас Фернандо. Получалось не очень. Совсем. Когда в начале второго тайма он наконец пробил куда надо, мяч попал в перекладину. Перед игрой трибуны поддержали Валерия Карпина аплодисментами. Бывший тренер красно-белых был как всегда на стиле, активно жестикулировал и разводил руками. В старте «Ростова» вышел еще один игрок с красно-белым прошлым — Сергей Паршивлюк. Хотя на самом деле их было двое — просто Александр Гацкан в «Спартаке» ни разу не играл и уже сам, наверное, не помнит, что такое вообще бывало. «Спартак» ожидаемо владел мячом (в процентном соотношении 58 на 42), но делал это как-то бестолково и бил по воротам не сильно чаще соперника. В первом тайме статистка ударов выражалась цифрами 8:7 (2:1 по попаданиям в створ). Самый перспективный из этих трех ударов на 16-й минуте нанес Лоренсо Мельгарехо, опять подменявший слева Дмитрия Комбарова. Возможно, самый недооцененный игрок в этом составе «Спартака» так мощно пальнул в верхний угол, что Абаеву пришлось лететь куда-то в космос. Во втором тайме красно-белые попытались взорваться, но вскрытие насыщенной обороны никогда не было их любимым занятием. На 67-й минуте Каррера не выдержал и вместо Таски бросил в бой Фернандо. Сзади при при этом остались Кутепов и Пашалич (!). После этого неуверенно игравшего Тимофеева заменил Самедов. Что-то невероятно случилось на 71-й минуте: Промес накрутил на фланге двоих защитников (этого-то от него как раз ждали), навесил в центр, где набегавший Зобнин очень хотел пробить в противоход Абаеву. Но вратарь «Ростова» все сделал красиво. Почти сразу Зобнин в одиночку разобрался с обороной, но чуть-чуть не попал в ворота. Зато попал Мельгарехо, без чьей-либо помощи продавивший соперников и пульнувший мяч в дальний угол. Празднуя гол, парагваец сорвал с себя майку и получил желтую, но ему было уже все равно — 1:0 и +3 очка от «Краснодара» и +4 (во всяком случае, до завтра) от ЦСКА. А когда в концовке спартаковцы разыграли шикарную атаку, Ханни откатил пяткой Промесу, и тот забил 15-й мяч в чемпионате, Каррера, возможно, установил мировой рекорд по прыжкам в высоту.
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