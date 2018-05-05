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Фанаты «Спартака» поздравили «Црвену Звезду» с чемпионством
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Фанаты «Спартака» поздравили «Црвену Звезду» с чемпионством 

Газета.Ru 11 минут назад
Фото: Газета.Ru
Болельщики московского "Спартака" поздравили сербский клуб «Црвена Звезда» с победой в чемпионате, передает корреспондент "Газеты.Ru" Андрей Сенченко.
Во время матча 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против «Ростова» поклонники красно-белых растянули баннер и скандировали поздравления в адрес сербской команды.
Между «Спартаком» и «Црвеной Звездой» уже продолжительное время существует фанатский союз, в рамках которого болельщики команд активно поддерживают друг друга.
В текущем сезоне «Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии. А «Спартак» уже гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в будущем сезоне.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл "Зенит" и стал чемпионом России по футболу.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию поединка «Спартак» — «Ростов».
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