Фанаты «Спартака» поздравили «Црвену Звезду» с чемпионством

Во время матча 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против «Ростова» поклонники красно-белых растянули баннер и скандировали поздравления в адрес сербской команды.

Между «Спартаком» и «Црвеной Звездой» уже продолжительное время существует фанатский союз, в рамках которого болельщики команд активно поддерживают друг друга.

В текущем сезоне «Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии. А «Спартак» уже гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в будущем сезоне.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл "Зенит" и стал чемпионом России по футболу.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию поединка «Спартак» — «Ростов».